Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие проблемы со зрением устраняет гимнастика для глаз

Daily Mail: зрительная гимнастика эффективно устраняет усталость глаз

close
100%
Shutterstock

Гимнастика для глаз помогает снять усталость и расслабить глаза после длительной работы за компьютером. Однако упражнения для зрения не повышают его остроту и не замедляют прогрессирование таких заболеваний, как глаукома. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский офтальмолог Тина Патель.

Врач уточнила, что так называемые упражнения для глаз, такие как целенаправленное моргание, вращение глазами и поочередный перевод взгляда с одного объекта на другой действительно снимают переутомление зрительного аппарата и снижают внутриглазное давление. Их важно выполнять в конце рабочего или учебного дня, после длительного пребывания перед монитором компьютера.

Небольшое исследование, проведенное ученым Кангвонского национального университета (Корея), также показало, что гимнастика для глаз помогает улучшить способность концентрироваться и снижает уровень стресса.

Однако, по словам Патель, выполнение упражнений не повышает остроту зрения. Также гимнастика для глаз не поможет предотвратить или замедлить развитие таких заболеваний и патологий, как глаукома и астигматизм.

Ранее ученые научились печатать на 3D-принтере индивидуальные роговицы глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами