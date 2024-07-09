Врач рассказала, какие проблемы со зрением устраняет гимнастика для глаз

Гимнастика для глаз помогает снять усталость и расслабить глаза после длительной работы за компьютером. Однако упражнения для зрения не повышают его остроту и не замедляют прогрессирование таких заболеваний, как глаукома. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский офтальмолог Тина Патель.

Врач уточнила, что так называемые упражнения для глаз, такие как целенаправленное моргание, вращение глазами и поочередный перевод взгляда с одного объекта на другой действительно снимают переутомление зрительного аппарата и снижают внутриглазное давление. Их важно выполнять в конце рабочего или учебного дня, после длительного пребывания перед монитором компьютера.

Небольшое исследование, проведенное ученым Кангвонского национального университета (Корея), также показало, что гимнастика для глаз помогает улучшить способность концентрироваться и снижает уровень стресса.

Однако, по словам Патель, выполнение упражнений не повышает остроту зрения. Также гимнастика для глаз не поможет предотвратить или замедлить развитие таких заболеваний и патологий, как глаукома и астигматизм.

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