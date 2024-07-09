В «Роскосмосе» хотят перевести спутники на конвейерную сборку

«Роскосмос» реализует конвейерную сборку космических спутников к 2026 году. Об этом РИА Новости заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Там два объекта «ИСС Решетнева» и НПО имени С.А. Лавочкина, где будут настраиваться как раз производственные мощности по производству многоспутниковой группировки», — рассказал Борисов.

Глава корпорации добавил, что в НПО имени Лавочкина будут создаваться спутники для дистанционного зондирования земли.

Общая стоимость проекта, по мнению Борисова, составит до 60 млрд рублей. Конвейерная сборка спутников позволит России нарастить количество спутников различного назначения на орбите.

До этого исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев заявил, что в первый полет на Российскую орбитальную станцию (РОС) отправят только самых опытных космонавтов.

Он добавил, что несмотря на подготовку «Роскосмосом» универсальных специалистов для полетов в космос, «новичкам» для начала необходимо будет слетать на знакомую и привычную МКС.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС).