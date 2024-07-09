Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Электромобили оказались мощным источником токсичных «вечных химикатов»

NatComms: батареи электромобилей содержат вредные бис-перфторалкилсульфонимиды

close
100%
frimufilms/freepik.com

Американские ученые из Университета Дьюка и Техасского технологического университета нашли новый источник пер- и полифторалкильные соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Он оказался связан с производством электромобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

ПФАС — группа из 16 тыс. химических веществ, применяемых для производства посуды с антипригарным покрытием, водоотталкивающих материалов и других товаров. ПФАС почти не распадаются в окружающей среде, поэтому их называют «вечными химикатами». Накапливаясь в организме, эти вещества вызывают рак, болезни эндокринной и репродуктивных систем, и другие тяжелые диагнозы.

В новой работе команда нашла высокие уровни ПФАС в образцах воздуха, воды, снега, почвы и отложений вблизи заводов, производящих батареи для электрического транспорта.
Исследователи обнаружили соединения под названием бис-перфторалкилсульфонимиды, или бис-FASI. Ученые протестировали более дюжины литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и потребительской электронике, такой как ноутбуки, и нашли в них бис-FASI в различных концентрациях.

По словам авторов работы, пока сложно сказать, насколько широко распространены эти химические вещества в конкретных литий-ионных аккумуляторах. Однако по воздействию бис-FASI оказался сопоставим с такой разновидностью ПФАС, как перфтороктановая кислота (ПФОК). ПФОК известна своими токсичными и канцерогенными свойствами.

В исследовании говорится, что лишь около 5% литий-ионных аккумуляторов перерабатываются, а к 2040 году объем отходов литий-ионных аккумуляторов может составить около 8 млн тонн.

Ранее ученые выяснили, что свалки выбрасывают в воздух облака токсичных «вечных химикатов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами