Дым от лесных пожаров может повредить мозг и сперму, предупредили ученые

Американские токсикологи из университета Бойсе в штате Айдахо изучили комплексное воздействие дыма лесных пожаров на здоровье организма. Исследование было опубликовано в научном журнале Toxics.

Команда смоделировала природный пожар в лаборатории, сжигая иглы хвойных деревьев. Специалисты выбрали уровень воздействия, который испытывает пожарный с 15-летним стажем работы при тушении природного очага возгорания, и проверили эффект от такого загрязнения на мышах.

Как показал эксперимент, вдыхание микрочастиц сажи и гари нарушило метилирование ДНК спермы грызунов, повлияв на экспрессию генов — процесс, в ходе которого наследственная информация преобразует в функциональные белки.

Токсикологи отметили, что вдыхание дыма от природных пожаров наносит репродуктивной системе не меньший вред, чем курение.

Также выяснилось, что дым от сгоревшей древесины ухудшает здоровья мозга, провоцируя болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

По словам исследователей, это может происходить несколькими путями. Мельчайшие частицы дыма способны проникать в кровоток через легкие, достигать мозга и вызывать там воспаление, либо генерировать попадающие в мозг воспалительные сигналы, оставаясь в легочных тканях. Кроме того, фрагменты сажи могут попасть в мозг прямо из носоглотки, следуя по нервным пучкам.

Ученые советуют жителям регионов, страдающих от частых лесных пожаров, не пренебрегать своим здоровьем и носить на улице фильтрующие маски стандарта не ниже N-95 при наличии дыма в воздухе. Внутри дома от токсического воздействия частиц сажи могут защитить очистители воздуха.

Ранее стало известно, что дым от лесных пожаров усиливает кожные заболевания.