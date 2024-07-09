SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

Первый полностью турецкий спутник связи Turksat 6A успешно выведен на орбиту американской ракетой Falcon 9. Об этом сообщила корпорация SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск).

В публикации отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в девятый раз. После отделения она совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Turksat 6A будет предоставлять услуги связи пользователям Турции, а также в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Индонезии. Это первый спутник, полностью созданный турецкими специалистами.

5 июля сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6.

Ранее SpaceX разрешили четвертый испытательный полет звездолета.