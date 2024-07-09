Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

SpaceX: ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A

close
100%
John Raoux/AP

Первый полностью турецкий спутник связи Turksat 6A успешно выведен на орбиту американской ракетой Falcon 9. Об этом сообщила корпорация SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск).

В публикации отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в девятый раз. После отделения она совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Turksat 6A будет предоставлять услуги связи пользователям Турции, а также в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Индонезии. Это первый спутник, полностью созданный турецкими специалистами.

5 июля сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6.

Ранее SpaceX разрешили четвертый испытательный полет звездолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами