Врач рассказал, как избежать летального теплового удара

В жару для предотвращения летального теплового удара нужно смачивать одежду и головной убор водой, придерживаться питьевого режима и избегать употребления противовоспалительных препаратов, таких как вольтарол и ибупрофен. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Роб Галлоуэй.

Доктор отметил, что лучшим способом избежать опасного теплового удара выступает нахождение дома в пиковые часы солнечной активности. По его словам, опасной для здоровья считается температура воздуха, превышающая 25°C в совокупности с повышенной влажностью. Из-за выраженного перегревания организма может произойти нарушение функций жизненно-важных органов (сердца, кровеносных сосудов, центральной нервной системы), приводящее к сильному ухудшению самочувствия, головным болям, потере сознания и тошноте, а в некоторых случаях — к летальному исходу.

В случае необходимости выхода на улицу нужно позаботиться о том, чтобы взять с собой достаточно питьевой воды. Не менее важно надеть легкую льняную или хлопковую одежду светлых тонов, а также кепку или шляпу. Галлоуэй объяснил, что в условиях повышенной влажности снижается эффективность испарения пота и охлаждения организма, поэтому одежду и головной убор рекомендуется смочить водой.

Врач также порекомендовал отказаться от приема противовоспалительных препаратов, таких как вольтарол и ибупрофен. По его словам, эти препараты могут ухудшать функцию почек и кишечника. Опубликованное в Европейском журнале прикладной физиологии в 2023 году исследование показало, что повреждение кишечника также происходит при повышении температуры тела. Это значит, что сочетание противовоспалительных препаратов с жарой наносит этому органу пищеварения «двойной удар».

Повреждение кишечника также может привести к повышению проницаемости его слизистой оболочки, что, в свою очередь, позволяет бактериям легче проникать в кровоток, потенциально вызывая сепсис (заражение крови).

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