Врач рассказал, как избавиться от четырех типов головной боли

При головных болях напряжения и мигрени лучше принимать ибупрофен и препараты против тошноты, в то время как кластерные головные боли требуют обращения к врачу. Синусовые головные боли можно устранить назальными спреями и лекарствами от аллергии. Об этом изданию Daily Mail рассказал Джордж Санду, фармацевт британской компании Well Pharmacy.

Санду отметил, что головные боли напряжения очень распространены и часто вызываются стрессом, проблемами со сном и злоупотреблением кофеином. Этот тип боли характеризуется сдавливающими и стягивающими ощущениями по обе стороны головы, лица или шеи. Для их устранения рекомендуется использовать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол. Также нужно соблюдать питьевой режим и научиться справляться со стрессом с помощью техник релаксации.

Ибупрофен или парацетамол также можно принимать при мигрени совместно с лекарствами от тошноты, однако иногда такие препараты не помогают. В этом случае не стоит откладывать посещение врача для получения рецептов на другие лекарства. Санду посоветовала вести дневник мигрени для обнаружения так называемых триггеров — факторов, провоцирующих боль. Ими могут быть стресс, гормональные изменения, определенные продукты питания или напитки.

Кластерные головные боли — это сильные болевые приступы, которые могут возникать несколько раз в день и продолжаться неделями или месяцами. Основными симптомами являются колющие, сильные жгучие ощущения, обычно концентрирующиеся вокруг одного глаза. Также возможно возникновение тошноты. Такой вид головной боли, как и мигрень, требует обращения к врачу.

От кластерных головных болей нет лекарства, но специалист может порекомендовать некоторые методы облегчения и предотвращения симптомов. Провокаторами болевых ощущений могут быть курение, употребление алкоголя, использование духов и ощущение других сильных запахов.

Фармацевт отметил, что обычно противоотечные средства, назальные спреи, антигистаминные препараты и безрецептурные обезболивающие применяют для устранения синусовых головных болей. Они вызываются отеком пазух носа, обычно спровоцированным инфекцией или аллергической реакцией.

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