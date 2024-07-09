Вещество из комнатного растения оказалось способно снижать опасное легочное давление

Ученые из Рурского университета в Германии протестировали растительное вещество под названием FR900359 и обнаружили, что оно может устранять многочисленные факторы, которые приводят к сужению сосудов в легких и развитию легочной гипертензии. Результаты исследования опубликованы в EMBO (European Molecular Biology Organization) Molecular Medicine.

По словам ученых, легочная гипертензия возникает, когда кровеносные сосуды в легких сокращаются, а слой гладкой мускулатуры, окружающий эти сосуды, утолщается. Это создает постоянную нагрузку на правые отделы сердца, поскольку им требуется значительно больше сил для прокачки крови через легкие.

Для лечения легочной гипертензии используются препараты, блокирующие отдельные рецепторы, которые передают клеткам сигналы о сужении сосудов. Однако их применение не всегда эффективно, поскольку отдельных рецепторов или сигнальных путей, отвечающих за сужение просвета сосудов, несколько, в то время как определенное лекарство действует только на один.

Чтобы повысить эффективность снижения легочного сосудистого сопротивления, ученые решили не воздействовать на конкретный передатчик сигнала, а устранить его на более поздней стадии. Они сосредоточились на белках Gq, которые вовлечены в работу многих сигнальных рецепторов. Для этого они использовали вещество FR900359, полученное из комнатного растения Ardisia crenata (Ардизии).

Сначала исследователи протестировали вещество на изолированных легочных сосудах мышей и оценили его эффективность. Использование FR900359 привело к значительному расслаблению сосудов и снижению кровяного давления. Последующие тесты на образцах тканей легких свиней и человека также оказались успешны.

Ученые отметили, что FR900359 устраняет многочисленные факторы, которые приводят к сужению сосудов в легких. Они заявили о намерении продолжить исследования перед потенциальным внедрением лекарства на основе этого вещества в клиническую практику.

Ранее врачи перечислили опасные причины непроходящего кашля.