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Видеоигры улучшают психическое здоровье пациентов с шизофренией, выяснили ученые

TransPsy: видеоигры укрепили внимание и вернули мотивацию людям с шизофренией

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Illumination/YouTube

Немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф обнаружили, что видеоигры могут значительно улучшить когнитивные функции и психическое здоровье пациентов с шизофренией. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

Предыдущие изыскания показали, что некоторые виды видеоигр благотворно влияют на структуру мозга и умственные процессы здоровых людей. Считается, что эти преимущества возникают из-за постоянного и целенаправленного взаимодействия с игрой, которое активирует систему вознаграждения мозга и повышает нейронную пластичность (улучшает способность мозга перестраиваться, формируя новые нейронные связи).

В новом исследовании приняли участие 95 пациентов с шизофренией и 82 здоровых человека. Добровольцев распределили по трем группам. Первая играла в трехмерный платформер Super Mario 64, вторая играла в двухмерную игру New Super Mario Bros, а третьей поручили читать электронные книги. Все виды активности длились по 30 минут каждый день в течение восьми недель.

До и после эксперимента участники прошли когнитивные и клинические тесты, а также обследование мозга с помощью функциональной МРТ.

После анализа данных команда обнаружила, что в группах, игравших в трехмерные и двухмерные видеоигры, наблюдались значительные улучшения в устойчивом внимании по сравнению с контрольной группой.

Улучшение было связано с усилением функциональной связанности в сети, включающей гиппокамп и префронтальную кору — области мозга, связанные с памятью и исполнительными функциями соответственно.

У игравших в видеоигры пациентов также наблюдалось снижение негативных симптомов, таких как ангедония (утрата способности получать удовольствие от занятий, которые обычно доставляют удовольствие) и амотивация (отсутствие мотивации или стремления заниматься обычными повседневными делами).

Пациенты сообщили об улучшении общего психического состояния.

Результаты исследования показывают, что видеоигры могут стать ценным дополнительным терапевтическим подходом для людей с шизофренией, особенно для устранения когнитивных нарушений и негативных симптомов, которые не поддаются лечению с помощью современных методов лечения.

Ранее видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом.

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