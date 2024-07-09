С июня 2023 года каждый месяц на Земле был жарче предыдущего, выяснили ученые

Каждый месяц с июня 2023 года на Земле был жарче предыдущего, в результате средняя мировая температура была на 1,64°C выше уровня климатической стабильности. К такому выводу пришли специалисты европейской Службы климатических наблюдений «Коперник» (C3S), сообщается на сайте организации.

По словам ученых, 12-месячная серия температурных рекордов была частично обусловлена климатическим явлением Эль-Ниньно, при котором воды в тропической восточной части Тихого океана становятся теплее обычного. Этот фактор действовал с июня 2023 по май 2024 года.

«Климат продолжает нас тревожить — за последние 12 месяцев были зафиксированы рекорды, невиданные ранее, — что вызвано в первую очередь выбросами парниковых газов и феноменом Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана», — заявила заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Ученые считают, что глобальное потепление на 2°C выше температур до доиндустриальной эпохи значительно увеличивает вероятность разрушительного и необратимого изменения климата.

Превышение порога 1,5°C специалисты связывают с переломными моментами, которые вызовут волны тепла, наводнения, голод и широкомасштабное разрушение экосистем.

Ранее стало известно, что люди начали меньше доверять авторитету и компетентности ученых.