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Ученые нашли экзопланету с огромным теплым океаном в близлежащем созвездии

UMICH: планета в созвездии Кита может обладать океаном температурой 20°C

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Amanda Smith/University of Cambridge

Американские астрономы из Мичиганского университета (UMICH) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили экзопланету LHS 1140 b, которая, по всей видимости, обладает огромным океаном жидкой воды. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

LHS 1140 b расположена в созвездии Кита в 46 световых годах от Земли, что сравнительно близко по космическим меркам. Она вращается вокруг красного карлика размером в пять раз меньше Солнца. Ученые выяснили, что мир находится в так называемой обитаемой зоне — промежутке, где диапазон температур позволяет существовать жидкой воде.

Согласно предварительным данным, планета обладает насыщенной азотом атмосферой, что делает ее схожей с земной, а жидкая вода составляет 10-20% ее массы.

Судя по всему, одна сторона планеты при вращении всегда обращена к звезде, и в этом случае на ней может располагаться водное пространство площадью в половину Атлантического океана.

«Согласно современным моделям, если LHS 1140 b имеет атмосферу, подобную земной, то это будет снежная планета с гигантским океаном диаметром около 4000 километров и температурой воды около 20°C», — говорится в заявлении команды.

Ранее ученые нашли «адскую» планету с дождями из жидкого стекла и атмосферой из сероводорода.

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