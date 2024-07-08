Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали диету, защищающую от тревоги и депрессии

Nature: диета EAT-lancet снижает риск развития тревоги и депрессии

close
100%
Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Сучжоуского университета в Китае установили, что соблюдение диеты EAT-lancet, также известной как Диета Планетарного Здоровья, снижает риск развития тревоги и депрессии. Основу диеты составляют продукты растительного происхождения и скромные порции постного мяса, рыбы, птицы, яиц и пищи на основе молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 180 446 добровольцев, средний возраст которых составил 56 лет. В течение 24 часов испытуемые должны были фиксировать в дневниках питания количество и тип употребляемых продуктов, а затем предоставить данные ученым. Исследователи впоследствии анализировали рацион каждого участника и оценивали, соответствует ли он рекомендациям диеты EAT-lancet.

Этот тип питания предполагает ежедневное употребление 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов, 50 граммов орехов, 57 граммов бобовых и 232 грамма цельнозерновых продуктов. Количество постного мяса ограничивается 14 граммами в день, рыбы — 28 граммами, а молочных продуктов полагается есть не более 250 граммов. В соответствии с EAT-lancet серьезные ограничения также накладываются на кондитерские изделия и фастфуд.

После сбора информации о питании ученые приступили к 12-летнему наблюдению за участниками. За это время было выявлено более одиннадцати с половиной тысяч новых случаев тревоги и депрессии. Оказалось, что более тщательное следование рекомендациям EAT-lancet (особенно касающихся употребления овощей) коррелировало со снижением риска развития этих расстройств. По оценкам ученых, получение одного балла по диетической шкале EAT-Lancet снижало вероятность депрессии, тревоги и их совокупного возникновения на 5,1%. Чем больше баллов набирал участник — тем выразительнее проявлялись защитные свойства диеты.

Ранее российские ученые разработали новый метод лечения психических расстройств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами