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Названы симптомы недостатка витамина B2

Врач Лебедев: появление корок на губах указывает на недостаток витамина В2

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Поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, а также воспаление глаз и появление язвочек на слизистой оболочке глаз могут указывать на недостаток витамина В2 в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Гиповитаминоз рибофлавина – явление достаточно редкое, однако он встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы. При этом могут отмечаться следующие симптомы: поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, язвочки на слизистой оболочке глаз. В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», – рассказал специалист.

При длительном недостатке витамина развиваются парестезии, мышечная слабость, жгучие боли в мышцах, судороги и нормоцитарная анемия.

По словам врача, витамин В2 участвует в продукции ферментов, участвующих в синтезе пиридоксина, кислотных реакциях, образовании эритроцитов, иммуноглобулинов (антител), участвует в расщеплении жиров и преобразовании пищевых веществ в энергию, защищает кожу, глаза и нервную систему от повреждений.

«Источниками рибофлавина являются сыр, творог, яйца, грибы, молоко и жидкие молочные продукты, рыба, птица, красное мясо, говяжья печень, гречка, рис, белокочанная капуста, дрожжи», – заключил врач.

Ранее врач перечислила неочевидные симптомы гонореи.

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