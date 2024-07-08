проект

>

Добавки с L-карнитином не работают, рассказал врач

Врач Миронова: L-карнитин из добавок почти не усваивается в организме

close
100%
Shutterstock

L-карнитин – важный участник энергетического обмена внутри клетки. Многие принимают его в пищевых добавках для ускорения метаболизма и борьбы с усталостью, однако прием таких БАДов неэффективен. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

По ее словам, нет убедительных доказательств, что прием здоровыми людьми добавок, содержащих L-карнитин, приводит к улучшению физической результативности.

«Исследования показывают, что здоровым взрослым и детям, принимать L-карнитин в добавках не нужно, кроме того, усвояемость аминокислоты из добавок намного ниже, чем при употреблении обычной пищи. Однако вещество может быть прописано врачом (чаще во внутривенной форме) пациентам с генетической недостаточностью выработки L-карнитина и пациентам на гемодиализе», – рассказала врач.

Для того, чтобы L-карнитин образовывался в клетках организма, – нужно употреблять мясные и молочные продукты.

«Люди склонны иметь простые решения в кажущихся на первый взгляд простых ситуациях. Хочется иметь больше сил? Действительно, было бы здорово иметь просто решение «таблетка-эффект», однако процессы, происходящие в организме, и взаимодействие с добавкой сложнее. Они требуют развернутых исследований. Чтобы подобрать ключ к повышению энергии лучше обратиться на консультацию к врачу», – заключила врач.

Ранее врач рассказала, почему домашние растения могут быть опасны для аллергиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами