Добавки с L-карнитином не работают, рассказал врач

L-карнитин – важный участник энергетического обмена внутри клетки. Многие принимают его в пищевых добавках для ускорения метаболизма и борьбы с усталостью, однако прием таких БАДов неэффективен. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

По ее словам, нет убедительных доказательств, что прием здоровыми людьми добавок, содержащих L-карнитин, приводит к улучшению физической результативности.

«Исследования показывают, что здоровым взрослым и детям, принимать L-карнитин в добавках не нужно, кроме того, усвояемость аминокислоты из добавок намного ниже, чем при употреблении обычной пищи. Однако вещество может быть прописано врачом (чаще во внутривенной форме) пациентам с генетической недостаточностью выработки L-карнитина и пациентам на гемодиализе», – рассказала врач.

Для того, чтобы L-карнитин образовывался в клетках организма, – нужно употреблять мясные и молочные продукты.

«Люди склонны иметь простые решения в кажущихся на первый взгляд простых ситуациях. Хочется иметь больше сил? Действительно, было бы здорово иметь просто решение «таблетка-эффект», однако процессы, происходящие в организме, и взаимодействие с добавкой сложнее. Они требуют развернутых исследований. Чтобы подобрать ключ к повышению энергии лучше обратиться на консультацию к врачу», – заключила врач.

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