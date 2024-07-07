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В США одобрили препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера

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В США одобрили Донанемаб — второй препарат против болезни Альцгеймера. Он предназначен для замедления развития деменции, сообщает Daily Mail.

Донанемаб направлен на удаление агрегатов белка бета-амилоида. Считается, что эти структуры отвечают за потерю нервных клеток и симптомы болезни Альцгеймера. Клинические испытания показали, что препарат может замедлить ухудшение работы мозга до 35%. Через полтора года у принимавших препарат было на 84% меньше агрегатов амилоида по сравнению с группой плацебо.

Препарат вводится внутривенно раз в месяц. Один флакон будет стоить 695 долларов.

Несмотря на прорыв в лечении болезни Альцгеймера, эксперты выразили обеспокоенность по поводу Донанемаба из-за риска кровоизлияний в мозг. Они привели к нескольким летальным исходам во время исследования. У 25% развился отек головного мозга.

До этого в США был одобрен препарат Леканемаб, который уже используется для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые назвали препараты, которые могут уменьшить мозг.

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