проект

>

Врач рассказал о пользе сока из трав

Врач Изотов: сок петрушки или эстрагона полезен для сосудов в жару

close
100%
Freepik.com

В жару полезно утолять жажду водой, кисловатыми напитками и соками трав. Об этом «МК» рассказал терапевт-кардиолог Михаил Изотов.

При ходьбе на жаре взрослый теряет от литра до полутора жидкости за 20 минут. Поэтому важно избегать обезвоживания, но не нужно пить воду литрами. Людям с болезнями почек и сердца свою норму жидкости нужно узнать у врача.

«Сейчас советуют пить простую воду – «не менее двух литров» или вообще чем больше, чем лучше. Но для человека с проблемами с почками, сердцем, с диабетом совет может быть губителен. Прямо на жаркой улице, если есть означенные проблемы или вы просто немолоды, воду следует пить поменьше, и маленькими глотками, а не литрами. А вот уже в прохладном помещении, дома, утолять жажду», — объяснил Изотов.

Врач рекомендовал включать в общее количество жидкости супы. Для утоления жажды подойдут кисловатые морсы и смузи из смородины, ирги и рябины. Также можно в обычную воду добавить лимонный сок.

Отказаться на жаре лучше от кваса, сладких газировок и пакетированного сока. Из свежих фруктов лучше отдавать предпочтение киви, фейхоа и зеленым яблокам. Для поддержания водного баланса и защиты сосудов можно пить сок из трав: эстрагона или петрушки.

Ранее врач объяснила, как избежать обострения гастрита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами