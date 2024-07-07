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Ученые нашли простой способ улучшить понимание прочитанной информации

CHI: ограниченное выделение текста помогает усваивать новые данные

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Shutterstock

Канадские ученые из Университета Ватерлоо в Онтарио разработали простой метод, улучшающий понимание при чтении текстов. Он ориентирован на цифровые документы, но при необходимости может применяться и для напечатанных на бумаге аналогов. Исследование опубликовано в сборнике материалов Конференции по человеческому фактору в вычислительных системах (CHI).

Способ заключается в программном ограничении, не позволяющем пользователю выделять больше определенного лимита слов в тексте.

В эксперименте приняли участие 127 человек. Все они прочитали небольшой рассказ, а спустя сутки прошли тест из 20 вопросов на усвоение материала. Добровольцев разделили на три группы: у первой в тексте нельзя было выделять слова вообще, у второй был лимит на маркировку не более 150 слов, а третья могла выделять без ограничений.

Оказалось, что лучше всего историю запомнила группа со средним параметром выделения в 150 слов. Она набрала на 11% больше баллов группы с неограниченной маркировкой и на 19% больше группы, где нельзя было выделять текст.

По словам авторов открытия, они первыми доказали, что ограничение на использование функции выделение текста способно улучшить понимание от прочитанного.

Ранее ученые назвали причину ухудшения памяти после достижения возраста в 40 лет.

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