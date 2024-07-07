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Найдены новые причины ожирения

Sci. China Life Sci: молекула TTSOD может предотвратить ожирение и диабет

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Ученые нашли молекулы, которые играют важную роль в развитии ожирения и связанных с ним нарушений метаболизма и иммунитета. Исследование опубликовано в журнале Science China Life Sciences.

Жирная калорийная пища может нарушить работу обмена веществ. При этом усиливается воспаление, которое затрагивает различные системы органов. В результате возникают диабет 2-го типа и ожирение, заболеваемость которыми сильно выросла в последние годы. В новой работе биологи изучили механизмы, которые лежат в основе ожирения.

Ученые выяснили, что неправильная версия белка TBC1D1 приводит к ожирению, повышению уровней сахара и жиров в крови, неалкогольной жировой печени и другим метаболическим заболеваниям у мышей.

Также мутация в TBC1D1 привела к накоплению активных форм кислорода (АФК) в иммунных клетках. АФК повреждают клетки и способствуют развитию воспаления. Их уровни выросли в жировой ткани и костном мозге животных. Когда здоровым мышам пересадили костный мозг особой с мутацией, они стали быстро набирать вес.

Ученые выяснили, что остановить развитие ожирение у мышей-мутантов может молекула TTSOD. Она смягчила воспаление в жировой ткани, снизила уровни сахара и жиров в крови, а также помогла животным похудеть. Открытие ученых может лечь в основу новых лекарств против ожирения.

Ранее ученые нашли связь между сном и ожирением.

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