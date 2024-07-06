Ученые впервые создали мышь с человеческим иммунитетом для опытов

Американские ученые из Техасского университета в Сан-Антонио заявили о прорыве, в ходе которого была впервые создана мышь с человеческой иммунной системой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Immunology (NatImmun).

Мыши широко используются в биологических и биомедицинских исследованиях. Однако многие из более чем 1600 генов иммунного ответа у этих животных не соответствуют человеческим эквивалентам, что приводит к расхождениям при изучении реакций иммунитета людей.

Первые попытки смоделировать человеческую иммунную систему на мышах были предприняты в 1980-х годах во время изучения ВИЧ и СПИДа.

В новом исследовании команда использовала иммунодефицитных мутантных мышей, которым сделали инъекции стволовых клеток человека. После того как трансплантат прижился, грызунов подвергли гормональной обработке эстрогеном, чтобы повысить выживаемость человеческих клеток.

Получившихся животных назвали TruHuX или THX, что стало сокращение от сочетания «истинно человеческие». THX-мыши обладают развитой и полностью функциональной иммунной системой человека, включая лимфатические узлы, зародышевые центры, эпителиальные клетки и другие элементы.

Как показали эксперименты, THX-животные после вакцинирования могут вырабатывать зрелые нейтрализующие антитела к бактериям сальмонеллам и возбудителю COVID-19 — коронавирусу SARS-CoV-2.

По словам авторов открытия, мыши-мутанты позволят разрабатывать иммунотерапевтические средства, включая вакцины и ингибиторы контрольных точек рака.

Ранее ученые вылечили лабораторных мышей от рака с помощью ослабленных вирусов.