Ученые раскрыли секрет необычайной привлекательности некоторых людей

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили у некоторых людей уникальную способность подстраивать свои физиологические реакции под окружающих в различных социальных сценариях. Такое свойство повышает привлекательность и романтическое влечение к его обладателям. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Специалисты охарактеризовали носителей подобной черты как «суперсинхронизаторов», способных гармонизировать свои сердечные сокращения, частоту дыхания и другие автономные функции с аналогичными показателями другого человека.

Чтобы лучше изучить феномен, команда провела эксперимент с участием 144 человек. Им показали 92-секундное видео о взаимодействиях мужчины и женщины. Эти взаимодействия были разработаны так, чтобы демонстрировать либо высокий, либо низкий уровень синхронности.

В условиях высокой синхронности актеры были настроены и реагировали друг на друга, в то время как в условиях низкой синхронности они действовали более независимо.

Участникам случайным образом поручили оценить один из этих двух типов взаимодействий. После просмотра видео участники охарактеризовали привлекательность мужчины и женщины по отдельности и их воспринимаемое взаимное притяжение.

Результаты показали, что участники восприняли как актеров, так и их воспринимаемое взаимное притяжение как более привлекательных в условиях высокой синхронности.

Затем исследователи провели эксперимент по скоростному свиданию, чтобы изучить роль физиологической синхронности в реальных романтических ситуациях. Сорок восемь участников (24 мужчины и 24 женщины) приняли участие в серии скоростных свиданий. Каждый участник встречался с четырьмя разными партнерами для пятиминутных свиданий, которые проводились в комнате, обставленной так, чтобы напоминать комфортную домашнюю обстановку.

Оказалось, что некоторые люди постоянно демонстрируют более высокий уровень синхронности, независимо от партнера или задачи. Эти «суперсинхронизаторы» были оценены как более привлекательные своими партнерами по скоростным свиданиям.

Исследование предоставило убедительные доказательства того, что физиологическая синхронность играет важную роль в романтическом влечении, отметили ученые.

Ранее выяснилось, что одинаково красивые люди чаще создают прочные пары и семьи.