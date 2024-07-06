Виртуальная реальность помогает бороться с депрессией, выяснили ученые

Американские ученые из Стэнфордского университета выяснили, что технологии виртуальной реальности можно эффективно использовать для лечения депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале JMIR Mental Health (JMIR MH).

Традиционные методы лечения депрессии, такие как поведенческая активация (разновидность поведенческой терапии), эффективны, но часто недоступны из-за стоимости и нехватки специалистов.

Поведенческая активация основана на идее, что депрессия связана с циклом избегания и отказа от приятных или значимых занятий. Намеренно планируя и занимаясь делами, которые способствуют удовольствию или чувству выполненного долга, люди могут разорвать этот цикл, улучшить свое настроение и уменьшить депрессивные симптомы.

Виртуальная реальность предлагает потенциальное решение проблем доступности, связанных с этой формой терапии. Погружая пациентов в увлекательные и контролируемые виртуальные среды, она может обеспечить терапевтический опыт, который в противном случае был бы недостижим в реальной жизни.

Команда использовала в исследовании подвид виртуальной реальности под названием «расширенная реальность» (XR), в которой цифровые данные и виртуальные объекты накладываются на реальную среду с помощью специального шлема.

Участников эксперимента разделили на две группы, обе из которых прошли четыре сеанса поведенческой активационной терапии в онлайн-режиме. Каждое занятие продолжалось от 30 до 50 минут. Первая группа занималась в XR-среде, а вторая использовала обычную программу для видеоконференций.

Участникам XR-группы предоставили на выбор занятия из списка, который включал в себя различные игры, фитнес, социальные и образовательные приложения, позволяющие виртуально исследовать различные места. Такой подход был направлен на усиление терапевтического воздействия посредством приятных и индивидуальных впечатлений.

Результаты показали, что XR-протокол оказался доступным и безопасным для участников, а также лишенным серьезных побочных эффектов.

Участники XR-группы испытали среднее снижение симптомов депрессии на 4,4 балла по шкале PHQ-9, в то время как в группе традиционной терапии проявления депрессии сократились на 3,7 балла.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование XR в качестве метода вовлечения в приятные занятия в рамках научно обоснованного протокола может быть столь же эффективным в лечении симптомов депрессии, как и участие в этих занятиях в реальной жизни, отметили специалисты.

Ранее ученые с помощью виртуальной реальности помогли пациенту, страдавшему от голосов в голове.