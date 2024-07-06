Ученые раскопали древний храм для человеческих жертвоприношений в Перу

Группа археологов из Папского католического университета Перу обнаружила руины 4000-летнего церемониального храма, погребенного в песках пустынного района Зана на тихоокеанском побережье северной части Перу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Команда раскопала комплекс и обнаружила внутри скелеты трех взрослых людей. Один из них в прошлом был завернут в некое одеяние или ткань. Также рядом с ним оказались остатки подношений.

Специалисты предположили, что в прошлом здесь могли проводиться человеческие жертвоприношения.

На одной из стен храма ученые нашли горельеф, изображающий мифологическую фигуру с телом человека и головой птицы. По словам специалистов, этот рисунок возник еще до появления доиспанской культуры Чавин, которая населяла центральное перуанское побережье на протяжении более 500 лет, примерно с 900 года до нашей эры.

«Мы все еще ждем результатов радиоуглеродного датирования, чтобы подтвердить дату, но имеющиеся данные свидетельствуют, что это религиозное сооружение могло быть частью религиозной традиции строительства храмов на северном побережье Перу», — уточнил археолог Луис Муро, возглавлявший исследование.

Ранее в Мексике нашли древний храм майя, где приносили в жертву детей.