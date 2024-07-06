Разработаны внутриматочные спирали нового поколения

Единственным доступным вариантом негормональной контрацепции долгое время была медная внутриматочная спираль. Ученые создали ее железный аналог с минимумом побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Women's health.

Предыдущие работы показали, что внутриматочные спирали эффективны и долговечны. Они могут содержать те же гормоны, что и противозачаточные таблетки. Их концентрация ниже, чем в пероральных препаратах. Но они также имеют побочные эффекты: гиперчувствительность молочных желез, головные боли, прыщи, перепады настроения и увеличение веса. Негормональные внутриматочные спирали на основе меди могут вызывать боль в брюшной полости и в малом тазу. Их противозачаточный эффект основан на блокировании сперматозоидов ионами меди.

В новом исследовании ученые описали полимерное покрытие для спирали на основе железа. Оно защищает металл от коррозии. Из-за быстрого окисления железа в матке не удавалось создать спираль из этого материала. Ученые считают, что новая разработка не будет вызывать воспаление как спирали из меди. При этом она также сможет обездвижить сперматозоиды и предотвратить беременность.

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