Эксперты рассказали, вредно ли прикладывать лед к травме

Традиционно считается, что при травме мягких тканей к ее месту нужно приложить холод, а также выпить нестероидное противовоспалительное средство. Новые научные данные показывают, что такой подход может ухудшить восстановление. Об этом эксперты рассказали порталу Health.

Обычно при травме конечности рекомендуется приложить к ней лед, выпить безрецептурное обезболивающее, не нагружать ее, наложить тугую повязку и поднять конечность. Некоторые ученые считают, что подход нужно пересмотреть.

Исторически считалось, что воспаление ухудшает восстановление. Но новые данные показывают, что оно — часть нормального заживления травмы. Оно помогает организму удалить поврежденные ткани. Поэтому теоретически прием противовоспалительного и прикладывание холода могут ухудшить восстановление. Однако данные исследований противоречивы.

Большинство экспериментов, которые показали возможный вред противовоспалительных средств, провели на животных. Некоторые работы предполагают, что регулярный прием этих лекарств может замедлить заживление переломов. Но в случае травм мягких тканей нет надежных доказательств их вреда.

Пока что ученые считают, что люди могут использовать традиционный подход, если у них есть выраженная боль. Исследования показывают, что лед и противовоспалительные средства эффективно смягчают боль. Если симптомы сохраняются или прогрессируют в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу.

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