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Названы симптомы, при которых пациент точно должен идти к кардиологу

Врач Ротарь: на болезнь сердца может указывать боль в груди и одышка при нагрузке

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Если во время физических нагрузок в груди возникает боль, жжение и одышка, это может указывать на сердечно-сосудистые патологии, об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь.

«Боль в грудной клетке или жжение, повышенное артериальное давление, тяжесть за грудиной, одышка при физической нагрузке. Понятно, что одышка бывает и при ожирении, но, как правило, пациенты отмечают, что вес не менялся, а одышка появилась. Головная боль, отеки на ногах, мушки перед глазами, предобморочные состояния или обмороки — все эти симптомы могут говорить о повышении давления. Самое главное, когда все эти симптомы возникают при физической нагрузке — это очень тревожный звоночек», – рассказала Ротарь.

По ее словам, для профилактики заболеваний сердца необходимо регулярно исследовать липидный спектр и уровень глюкозы в крови, уровень артериального давления и ввести в свой образ жизни регулярную физическую нагрузку.

«Также нужно бросить курить, ложиться спать в одно и то же время, просыпаться в одно и то же время, спать 7-8 часов. Важно употреблять каждый день 5 фруктов и овощей. Также нужна еще рыба в рационе – хотя бы 1 раз в неделю», – рассказала врач.

Стоит ли проверять свое сердце, если жалоб нет, какие анализы нужно сдать для ранней диагностики ССЗ, как правильно измерять артериальное давление и можно ли самостоятельно оценить свой сердечно-сосудистый (СС) риск — в интервью Ротарь «Газете.Ru».

Ранее врач назвал неожиданную причину опасной для здоровья слабости.

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