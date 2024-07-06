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Домашняя анкета показала высокую точность при оценке риска инфаркта

JAHA: домашняя анкета помогла выявить 65% пациентов с высоким риском инфаркта

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Shutterstock

Шведские ученые создали анкету для оценки риска инфаркта. Она помогла выявить 65% людей с высоким риском инфаркта. Такую же точность имеют анализы крови и другие традиционные методы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAHA.

Инфаркты нередко происходят у внешне здоровых людей из-за бессимптомности атеросклероза. Поэтому важно выявлять пациентов с повышенным риском сердечного приступа. Обычно для этого используют анализы крови и измерение кровяного давления. В новом исследовании ученые выяснили, что анкета для заполнения дома может быть не менее эффективна.

Ученые попросили 25 тысяч пациентов ответить на 14 вопросов: указать пол, возраст, статус курения, окружность талии и наличие заболеваний у себя и родственников. Это заняло от пяти до восьми минут. Также их риск инфаркта оценили по компьютерной томографии артерий сердца. Анкета помогла выявить 65% людей с самым высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Новый инструмент поможет предотвратить многие случаи инфаркта.

Ранее был найден фактор риска плохой работы мозга у 40-летних.

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