Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН призвали готовиться к новым ураганам после разрушительного шторма «Берил»

ВМО: ураган «Берил» открыл активный сезон мощных бурь в Атлантике

close
100%
NASA

Ураган «Берил», обрушившийся на страны Карибского бассейна в начале июля, стал первым в череде сильных атлантических штормов в 2024 году. Об этом заявили специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, сообщается на сайте учреждения.

По словам исследователей, «Берил» достиг максимальной пятой категории мощности рекордно рано, продемонстрировав невероятно быстрое усиление.

В ВМО отметили, что сейчас шторм движется в сторону полуострова Юкатан в Мексике. Затем он выйдет в Мексиканский залив, где снова может усилиться, подпитавшись теплыми водами, и затем обрушиться на побережье штата Техас в США.

Метеорологи климатического агентства ООН назвали «Берил» иллюстрацией будущих тропических ураганов. Они будут представлять собой погодные системы, которые быстро усиливаются до пятой категории.

Для людей такая тенденция означает рост опасности, поскольку эти бури будут сопровождаться не только мощнейшими ветрами (главным критерием силы ураганов), но и большим количеством осадков, а также усилением наводнений в результате ливней и штормовых нагонов.

Ранее ученые заявили, что ураган «Берил» побил все рекорды, возникнув беспрецедентно рано.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами