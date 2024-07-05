Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грибки и лишайники могут уничтожать древние наскальные рисунки, выяснили ученые

FFB: грибки и лишайники выделяют кислоты, растворяющие петроглифы

close
100%
Frontiers Media S.A

Международная группа ученых из Австрии и Израиля обнаружила, что обитающие в скалах грибки и лишайники способны уничтожать древнюю наскальную живопись, включая петроглифы (вырезанные на камнях изображения). Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Fungal Biology (FFB).

Выводы специалистов основаны на анализе образцов, взятых в пустыне Негев на юге Израиля, где ранее обнаружили тысячи произведений наскального искусства возрастом более 5 тыс. лет.
Команда взяла пробы с петроглифического участка в центрально-западном нагорье Негева. Здесь за год в среднем выпадает всего 87 мм осадков, а температура поверхности скал может достигать 56,3 °C в летние месяцы.

Ученые идентифицировали собранные грибы и лишайники двумя взаимодополняющими методами. Во-первых, они многократно культивировали грибковый материал или споры из камней или почвы на чашках с одной из двух различных питательных сред, пока не получили чистые изоляты для ДНК-штрихкодирования.

Анализ показал, что петроглифы содержат несколько видов грибов родов Alternaria, Cladosporium и Coniosporium, в то время как прямое секвенирование далее обнаружило несколько видов в родах Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia.

Все, кроме Alternaria и Cladosporium, являются так называемыми микроколониальными грибами, которые, как известно, процветают в жарких и холодных пустынях по всему миру. Также были в изобилии представлены лишайники рода Flavoplaca.

По словам ученых, грибки и лишайники выделяют различные кислоты, растворяющие известняковые породы, на которых вырезаны петроглифы.

«Микроколониальные грибы считаются крайне опасными для каменных артефактов. Например, их считают вероятной причиной ухудшения каменного культурного наследия в Средиземноморье», — отметили исследователи.

Ранее ученые нашли в Индонезии древнейший в мире наскальный рисунок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами