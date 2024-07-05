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Врач перечислил неочевидные признаки злоупотребления алкоголем

Daily Mail: низкое либидо и усталость могут говорить о злоупотреблении алкоголем

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Постоянная усталость, снижение либидо, тревожность и частые инфекции могут быть признаками злоупотребления алкогольными напитками. Об этом изданию Daily Mail рассказали британский нарколог Ян Гамильтон, доктор Натан Пенман и исследователь в области потребления алкоголя и табака Мелисса Олдхэм.

Специалисты объяснили, что алкоголь прерывает фазу быстрого сна. Это фаза, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга. Она жизненно важна для обеспечения памяти, обучения и творческой деятельности. Несмотря на то, что некоторым людям употребление алкоголя помогает быстрее заснуть, его усвоение в течение ночи повышает риск частых ночных пробуждений.

Доктор Натан Пенман добавила, что при скрытом злоупотреблении алкоголем можно отметить изменения в интенсивности полового влечения. Врач объяснила, что алкоголь угнетает центральную нервную систему, что может сопутствовать трудностям при достижении и поддержании эрекции. Деструктивное действие спиртных напитков на организм также проявляется оргазмической дисфункцией у женщин.

По словам экспертов, чрезмерное увлечение алкоголем выступает фактором развития тревожности. Дело в том, что такие напитки негативно влияют баланс нейромедиаторов в мозге. Нейромедиаторы — это важные химические вещества, которые играют ключевую роль в регуляции психического благополучия. Несмотря на то, что поначалу алкоголь может оказывать успокаивающее действие, обдумывание действий, совершенных в состоянии опьянения, может обострить страх и беспокойство после отрезвления.

Еще одним признаком систематического незаметного злоупотребления спиртным выступает ослабление иммунной функции. Этанол может снижать активность иммунных клеток, таких как макрофаги, Т-клетки и В-лимфоциты, которые необходимы для обнаружения проникающих в организм патогенов и борьбы с ними. Спиртные напитки также повреждают эпителиальные клетки и нейтрофилы в желудочно-кишечном тракте, нарушая целостность кишечного барьера и позволяя патогенным микробам легче просачиваться в кровоток.

Алкоголь также негативно влияет на выработку цитокинов — белков, участвующих в запуске воспаления при вторжении патогенов. Это приводит к несбалансированному иммунному ответу и повышению риска некоторых хронических заболеваний.

Ранее ученые назвали опасный длительный эффект от смешивания спиртного с энергетиками.

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