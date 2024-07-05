Ученые научились «перепрограммировать» раковые опухоли на саморазрушение

Американские ученые из Пенсильванского университета разработали метод «перепрограммирования» раковых опухолей, делая их менее устойчивыми к лечению и заставляя самоуничтожиться. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biotechnology (NatBioTech).

Команда сосредоточилась на поиске и отключении механизмов, делающих раковые ткани плохо поддающимися лекарственной терапии.

Специалисты разработали генетическую модульную схему под названием «селекционный генный привод для внедрения в немелкоклеточные клетки рака легких с мутацией гена EGFR. Эта мутация служит биомаркером, на который могут воздействовать существующие препараты.

Когда опухоль лечится препаратом, чувствительные к лекарству клетки отмирают, оставляя клетки, модифицированные для сопротивления. Затем их можно устранить с помочью генетического «переключателя», запускающего механизм самоуничтожения. Сигнал заставляет модифицированные ткани производить диффундирующий токсин, разрушающий их самих и окружающие клетки опухоли.

Как показали эксперименты, система сработала эффективно. Модифицированные клетки вытесняли обычный рак, а затем само уничтожались по команде.

Ранее ученые предложили создать брокколи, модифицированную для борьбы с раком.