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Ученые назвали самый эффективный способ охлаждения городов с помощью крыш

GRL: отражающие тепло крыши снижают температуру в мегаполисе на 2°C

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Shutterstock

Британские ученые из Лондонского университета сравнили методы охлаждения крыш многоквартирных домов и назвали оптимальный способ снижения температуры летом в крупном городе. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как показали расчеты, интенсивное использование кондиционеров может повысить температуру наружного воздуха на 1°C в густонаселенном центре мегаполиса.

Команда рассмотрела эффективность таких методов охлаждения кровель, как окраска их белой или другой светоотражающей краской, размещение на крышах зеленых насаждений, а также установка солнечных панелей.

Оказалось, что отражающее покрытие крыш может снизить температуру воздуха по всему города в среднем на 1,2°C, а в некоторых местах — до 2°C.

Другие системы, как сады на крышах или солнечные панели, оказались значительно менее эффективны, охладив воздух лишь на 0,3°C.

Исследование предоставило дополнительную информацию об управлении городской жарой путем сравнения нескольких распространенных пассивных и активных мер по снижению воздействия жары.

Отражая, а не поглощая тепло, прохладные крыши имеют двойное преимущество: они охлаждают не только внешнюю городскую среду, но и внутреннюю часть зданий, подчеркнули специалисты.

Ранее ученые создали охлаждающую краску для зданий из переработанного пластика.

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