Обнаружен новый механизм возникновения мигрени с аурой

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что белки, высвобождаемые в мозге во время мигрени с аурой, переносятся спинномозговой жидкостью к ганглию (скоплению тел нервных клеток) тройничного нерва. Это вызывает боль и возможные нарушения зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

По словам ученых, примерно у четверти всех пациентов с мигренью приступам головной боли предшествует так называемая аура — временные нарушения зрения или сенсорики. Точные причины возникновения ауры до сих пор не установлены.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи провели эксперимент на мышах с аналогом человеческой мигрени. Они обнаружили, что во время мигрени мозг высвобождает многочисленные особые белки. Они переносятся спинномозговой жидкостью к нервам, ответственным за ощущение боли.

В частности, белки активируют скопление тел сенсорных нервных клеток у основания черепа, известное как ганглий тройничного нерва. По словам ученых, ганглий тройничного нерва можно описать как «шлюз» в периферическую сенсорную нервную систему черепа.

В корне тройничного ганглия отсутствует барьер, который обычно предотвращает попадание веществ в периферийные нервы. Отсутствие преграды позволяет веществам в составе спинномозговой жидкости свободно достигать болевых сенсорных нервов и активировать их, что и приводит к головным болям и ауре. Ученые уточнили, что сенсорная нервная система, которая является частью периферической, отвечает за передачу информации, например, о прикосновении, зуде или боли, головному мозгу.

Исследователи также установили, что белки из мозга склонны транспортироваться не во все внутричерепное пространство, а в элементы сенсорной системы с одной стороны. Это наблюдение может объяснять, почему у многих людей при мигрени болевые ощущения не охватывают всю голову целиком.

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