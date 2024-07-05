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Ученый рассказал, для каких людей жара особенно опасна

MedicalXpress: жара очень опасна для людей, страдающих болезнями сердца и легких

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Shutterstock

Жара представляет наибольшую опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом изданию MedicalXpress рассказал эколог-эпидемиолог Тарик Бенмарниа из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Эксперт в области экологической медицины объяснил, что область мозга, называемая гипоталамусом, действует как «внутренний термометр» человека.  При воздействии высоких температур он запускает в организме множество различных процессов, направленных на охлаждение. Из них одним из самых главных выступает эвапотранспирация — испарение влаги с поверхности кожи в виде пота.

По словам Бенмарниа, для обеспечения усиленного водообмена с внешней средой организм ускоряет сердцебиение и циркуляцию крови. Кровь «переносит» не только тепло и воду, но и кислород, необходимый для поддержания функционирования тканей и органов. В жару кровь, наполненная кислородом, в большей степени приливает к коже для сохранения усиленного потоотделения. При этом жизненно важные органы, включая мозг, могут недополучать кислород. По этой причине в жаркую погоду даже у здоровых людей может начаться легкое головокружение.

Бенмарниа добавил, что жара чрезвычайно опасна для лиц, страдающих болезнями сердца и легких, такими как ХОБЛ (характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов). Повышение интенсивности кровообращения в ответ на жаркую погоду может привести к перегрузке этих органов, и без того находящихся в состоянии стресса. Эксперт также отметил, что значительная часть летальных исходов в связи с жарой происходит по причине острой почечной недостаточности, инфаркта или приступов астмы.

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