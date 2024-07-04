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У побережья Канады произошло землетрясение без цунами

EMSC: у побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Depositphotos

У побережья Канады зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, эпицентр находился в 417 километрах к западу от города Виктория (население около 289 тысяч человек).

Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших не сообщалось.

4 июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло также в японской префектуре Тиба. Очаг располагался на глубине 50 километров. В первые минуты после подземного толчка была объявлена угроза цунами, но затем ее отменили.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,2 случилось в Новой Зеландии. Сейсмическое событие было зарегистрировано в 11:20 по местному времени (02:20 мск) к югу от островной дуги Кермадек. Эпицентр располагался в 461 километре к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 километров. Разрушений подземные толчки не вызвали.

Ранее сообщалось, что ученые создали нейросеть для точного предсказания извержений вулканов.

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