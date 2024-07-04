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Ученые впервые узнали о быте загадочных денисовцев

Nature: на Тибетском нагорье обнаружили кости и инструменты денисовских людей

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Международная группа ученых из Китая, Дании и других стран нашли кости и орудия денисовцев — загадочных и малоизученных родственников современного человека и неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда обнаружила более 2,5 тыс. различных останков в карстовой пещере Байшия, расположенной на высоте 3280 метров над уровнем моря.

Анализ древних белков показал, что денисовцы добывали самых различных животных ради мяса и шкур: от диких баранов, сурков и птиц до яков, пятнистых гиен и даже шерстистых носорогов.

Исследователи отметили, что денисовцы владели инструментами для свежевания туш и разделки мяса.

«Мы впервые получили представление о способах выживания денисовцев и узнали, что они были весьма умелы в добыче и использовании различных видов животных ресурсов», — отметил молекулярный антрополог из Копенгагенского университета Фридо Велкер.

Также археологи выкопали и идентифицировали фрагмент ребра денисовца возрастом от 48 тыс. до 32 тыс. лет — самую молодую из известных на сегодня окаменелостей этого вида.

В ходе предыдущих экспедиций на Тибетском плато ученые находили кости денисовских людей не моложе 160 тыс. лет.

Ранее у аборигенов Папуа-Новой Гвинеи нашли гены денисовского человека.

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