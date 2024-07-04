Эксперты рассказали, чем вредны натуральные соки без сахара

Исследования показывают, что натуральные соки без сахара могут быть частью здоровой диеты. Об этом сообщает The Conversation.

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Также они содержат необязательные для жизни человека вещества, которые улучшают здоровье. Врачи рекомендуют взрослым съедать 375 граммов овощей и 300 граммов фруктов ежедневно. Достичь этой цели и замаскировать вкус нелюбимых овощей и фруктов помогают соки. Но их приготовление увеличивает содержание простых сахаров, которые нужно ограничить. Поэтому важно не злоупотреблять соками и выбирать напитки без сахара.

Исследования показывают, что 100%-й сок не вредит здоровью. Некоторые работы связывают его с улучшением здоровья сердца и смягчением воспаления. The Conversation отмечает, что сообщения о вреде 100%-ого сока сомнительны. В них часто используют не прямые наблюдения, а опросы пациентов. Они могут считать натуральным соком подслащенные напитки. Поэтому связь соков с кариесом, ожирением, диабетом и другими заболеваниями не доказана.

Также нет доказательств, что соки помогают очистить организм от каких-либо токсинов. Сок может быть частью здоровой диеты, однако важно потреблять и целые фрукты и овощи, заключает The Conversation.

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