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Россиянам рассказали, как избавиться от частой боли в горле

Врач Добрецов: частые боли в горле могут быть из-за проблем с желудком

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К постоянному чувству першения в горле нельзя привыкать. «Укрепить» горло могут совместные усилия врача и пациента. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии Константин Добрецов. Его слова приводит aif.ru.

«Если у человека есть рефлюкс (заброс содержимого желудочно-кишечного тракта, который обжигает глотку парами соляной кислоты), нужно лечить желудок, следить за питанием, чтобы не обострять рефлюксфарингит», — рассказал врач.

Другая частая причина боли в горле — стекание слизи из носа при аллергии, рините или синусите. Важно бороться с этим, а не считать нормой жизни в холодном климате.

Также нужно отказаться от курения, острой и соленой пищи, дозировать голосовую нагрузку. Любое воспаление горла нужно лечить до конца, подчеркнул врач.

До этого врачи рассказали, что непроходящий кашель может быть признаком болезни желудка, затяжного COVID-19, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака.

Ранее россиянам рассказали о необычных симптомах инфаркта.

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