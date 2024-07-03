Россиянам рассказали о необычных симптомах инфаркта

Инфаркт может сопровождаться болью не только в груди, но и в руке или челюсти. А иногда боли нет вообще. Об этом ФедералПресс рассказал врач-кардиолог Сергей Васильев.

«Самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдает в спину, руку или шею», – отметил Васильев.

При инфаркте боль за грудиной не зависит от позы и не проходит мгновенно, а длится. Если боль усиливается при движении или дыхании, она не связана с инфарктом.

Иногда при инфаркте болят нижняя челюсть, локоть, плечо, вся рука или мизинец. При этом боль в груди не обязательна. Может не быть боли вообще: вместо нее приходят слабость, холодный пот, нарушение ритма сердцебиения, учащение пульса или обморок.

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