Механик партнера Boeing забил тревогу по поводу безопасности самолетов компании

Механик компании Strom, которая выступает в роли субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, Ричард Куэвас перечислил нарушения при сборке самолетов Boeing. Об этом сообщает издание Newsweek.

Эксперт заявил, что «его жизнь перевернулась» с тех пор, как он «забил тревогу» по поводу безопасности самолетов этой компании.

«Они говорят, что число информаторов растет... то, что я вам и моим адвокатам уже рассказал, — это лишь верхушка айсберга», — заявил Куэвас.

По словам механика, при сборке самолетов в компании большое внимание уделяется скорости работы, а не ее качеству. По словам Куэваса, так делается, чтобы начальник мог получить «хорошую премию».

Newsweek также напомнил, что в мае вскоре после публичной критики Boeing внезапно умерли Джон Барнетт и Джошуа Дин. Эти люди были из числа первых информаторов в рамках скандала вокруг компании.

Недавно издание The New York Times сообщало, что некоторая часть самолетов Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла. В результате в США было организовано расследование для выявления последствий для безопасности полетов и количества самолетов с такими деталями.

До этого в сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность.

Ранее в США нашли тело бывшего инженера Boeing.