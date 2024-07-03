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В Роскосмосе признали, что американцы были на Луне

Борисов: переданный США советским ученым грунт оказался именно лунным

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NASA

В Госкорпорации «Роскосмос» подтвердили, что американские астронавты были на Луне. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов в ходе выступления на «Правительственном часе» в Государственной Думе.

«Что касается, были американцы или не были на Луне. У меня есть только один факт, я интересовался этим делом — в свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции», — заявил Борисов.

Глава Роскосмоса отметил, что после проведенной экспертизы отечественной Академии наук, лунный грунт оказался именно с Луны. Экспертиза грунта доказала, что американцы действительно были на спутнике Земли, заключил Борисов.

В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга впервые в истории человечества ступили на поверхность Луны и взяли образцы лунных пород.

В свою очередь китайский аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Ранее стала известна «метеоритная» миссия «Луны-26»

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