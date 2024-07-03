Дети стали чаще сообщать о сексуальном насилии на телефон доверия

На «Детский телефон доверия» МГППУ поступило 39 тысяч звонков за 2023 год. В прошлом году дети стали на 1,34% чаще обращаться за помощью из-за сексуального насилия, чем в 2022 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

Для проведения работы используется база данных «Детского телефона доверия», который является частью Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации. Этот центр находится в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

«В 2023 году в запросах чаще всего обсуждались темы, связанные со смертью близких (22,42% обращений в 2023 году против 18,35% в 2022 году), психологическими травмами внутри семьи и сексуальным насилием (7,62% и 6,28% обращений в 2023 году против 5,49% и 5,24% в 2022 году соответственно). Увеличение количества обращений по этим темам может говорить не только о большем числе подобных травматических случаев в 2023 году, но и о растущей осведомленности людей о возможности получить дистанционную психологическую помощь, об увеличении доверия к профессиональным психологам и готовности делиться своими переживаниями и работать над ними», – рассказала «Газете.Ru» заведующая сектором дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» МГППУ Елена Вершинкина.

Многочисленные исследования подтверждают эффективность телефонного консультирования. Оно помогает повысить психологическую грамотность, снизить уровень тревожности и стресса, а также успешно адаптироваться в кризисных ситуациях.

Клиенты, обращающиеся в службу, часто испытывают дискомфорт, страх перед внешним миром и ощущение небезопасности и уязвимости. Однако в ходе работы со специалистами их эмоциональное состояние стабилизируется, а влияние полученного травматического опыта снижается.

Ранее дети стали чаще обращаться по телефону доверия во время планирования суицида.