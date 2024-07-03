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В России научились выявлять сердечную недостаточность на ранних стадиях

В ПГУ создан метод раннего выявления сердечной недостаточности при помощи УЗИ

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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) помогут сократить число пациентов с сердечной недостаточностью после инфаркта. Они предлагают оценивать состояние сердца по трем показателям эхокардиографии (УЗИ сердца). Это позволит выявить группу риска быстрее, чем традиционными способами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Наиболее частой причиной развития сердечной недостаточности является ишемическая болезнь сердца, включая острый инфаркт миокарда. Число таких пациентов постоянно растет, поэтому важно своевременно обнаружить отклонения и их предотвратить.

В настоящее время существуют несколько десятков способов диагностики заболевания: электрокардиограмма, эхокардиография, МРТ, холтеровский мониторинг, общеклинические анализы и так далее.

По словам разработчика способа, старшего преподавателя кафедры «Терапия» Медицинского института ПГУ Анастасии Щербининой, предложенный ими способ дешевле и информативнее. Диагностика проходит при помощи трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ – УЗИ сердца) с оценкой трех показателей: показателя конструктивной работы, индекса работы миокарда, индекса конечного дистального объема.

Чем ниже показатели работы миокарда и больше индекс конечного диастолического объема, тем хуже работает сердце.

«Так на раннем этапе развития заболевания врач ультразвуковой диагностики сможет увидеть предикторы его развития. Эти параметры более чувствительны к ухудшению работы сердца. По ним, по сравнению с традиционными, можно достаточно рано выявить, будет ли у пациента сердечная недостаточность или нет», — рассказала «Газете.Ru» Щербинина.

Ухудшение оценочных факторов (показателя конструктивной работы, индекса работы миокарда, индекса конечного дистального объема) влияет на развитие сердечной недостаточности.

«УЗИ сердца (Эхо-КГ) — это метод, практически не имеющий противопоказаний. Он неинвазивный и достаточно удобный. МРТ является золотым стандартом в оценке состояния миокарда, но, например, при невозможности его проведения можно использовать УЗИ с оценкой предложенных нами параметров», — поделилась Щербинина.

В настоящее время метод активно применяется кардиологами Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина г. Пензы.

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