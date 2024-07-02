Астроном раскрыла, когда Земля максимально отдалится от Солнца

В пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля окажется на расстоянии 52 094 000 километров от Солнца — на самой дальней точке своей орбиты. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Эксперт пояснила, что планета движется по эллиптической орбите.

«В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — отметила Кошман.

Она добавила, что данное событие никак не повлияет на метеорологические и геомагнитные условия на Земле.

До этого портал Space.com со ссылкой на экспертов по солнечной физике сообщал, что Солнце стоит на пороге смены своих магнитных полюсов, что ознаменует начало спада активности 11-летнего цикла звезды.

По информации издания, процесс полного разворота обычно занимает один-два года, но иногда может растянуться и на пять лет, как это произошло в 2014-2019 годах.

Ранее астроном рассказал, почему на Земле происходят землетрясения.