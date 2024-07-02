Температура среды серьезно влияет на развитие мозга ребенка, выяснили ученые

Испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения и других научных учреждений изучили воздействие высоких и низких температур на развитие мозга ребенка на ранних этапах жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Предыдущие изыскания связывали колебания температуры с различными проблемами со здоровьем, включая повышенную тревожность, депрессию и агрессивное поведение у детей. Однако основные структурные изменения мозга, вызванные этими температурными воздействиями, оставались малоизученными.

Команда рассмотрела данные 9896 беременных женщин и 2681 ребенка в возрасте от девяти до 12 лет. Исследование показало, что воздействие как холода, так и тепла в раннем возрасте было связано со значительными изменениями в микроструктуре белого вещества мозга, которое влияет на нейронную связь и когнитивные функции.

В частности, воздействие холода с третьего месяца беременности по 15-й месяц жизни и воздействие тепла с девятого месяца жизни до 2 лет 6 месяцев были связаны с более высокими глобальными значениями диффузионной способности (ДС) белого вещества. Более высокие значения ДС указывают на ослабленную микроструктуру белого вещества.

В более подробном анализе исследователи выявили определенные окна восприимчивости к экстремальным температурам. Для воздействия холода эти периоды в основном охватывали период от беременности до первых лет жизни. Для воздействия тепла периоды уязвимости были выявлены примерно с рождения до трехлетнего возраста в нескольких трактах белого вещества, включая поясной пучок, кортикоспинальный тракт и верхний продольный пучок.

Ученые подчеркнули, что больше всего к воздействию экстремальных температур уязвимы дети из районов с низким социально-экономическим статусом.

Ранее исследователи узнали, что экстремальная жара повышает риск рождения хронически больных детей.