Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые спроектировали самый сложный лабиринт в мире

PRX: новый метод создания запутанных структур поможет изучать квазикристаллы

close
100%
University of Bristol

Группа физиков под руководством специалистов из Бристольского университета в Великобритании разработала метод генерации невероятно сложных фрактальных лабиринтов. Ученые отметили, что подобные головоломки помогут лучше понять структуру экзотических форм материи. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review X (PRX).

По словам специалистов, чрезвычайно запутанные визуальные структуры появились во время изучения маршрутов, называемых гамильтоновскими циклами, в узорах, известных как мозаики Аммана-Бинкера. Подобные расчеты были необходимы для описания так называемых квазикристаллов.

Квазикристаллы представляют собой форму материи, которая почти не встречается в природе. Это странный гибрид упорядоченных и неупорядоченных кристаллов в твердых телах.

В упорядоченных кристаллах (например, в соли, алмазах или кварце) атомы расположены в виде аккуратных и одинаковых трехмерных решеток. В неупорядоченных кристаллах атомы произвольно перемешаны. Примером такого материала служит стекло и некоторые внеземные формы льда.

Квазикристаллы комбинируют эти противоречащие друг другу качества образуя узоры атомов, которые очень похожи друг на друга, но не совпадают при наложении.

Чтобы понять структуру такого материала, исследователи использовали гамильтоновский цикл — тип маршрута, в котором каждая его точка посещается лишь раз. При визуализации расчетов ученые получили изображение сверхсложного, но проходимого лабиринта.

Физики отметили, что подобные головоломки имеют потенциал для решения комплексных научных задач, включая системы поиска маршрута, сворачивания белков, захвата молекул и других процессов.

Ранее ученые научились получать на Земле космическую плазму из антиматерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами