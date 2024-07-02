В Минздраве рассказали, что побудило РФ активнее работать над созданием лекарств

США по своей инициативе приостановили исследования нового метода лечения рака в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА Новости.

«США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — сказал он.

По словам онколога, это не оказало влияния на пациентов в целом, поскольку исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн подчеркнул, что хоть наука и медицина должны оставаться вне политики, но сотрудничество по протоколам с коллегами из США было остановлено ими.

Однако, отметил Каприн, это побудило РФ более активно работать над созданием собственных лекарств. По его словам, страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Онколог считает, что России необходимо самой создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

До этого доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров сообщил, что российские ученые из Центра им. Гамалеи разработали новое лекарство против ботулотоксина на основе антител для экстренной профилактики и лечения заболевания.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.