Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали, что побудило РФ активнее работать над созданием лекарств

Каприн: США сами приостановили исследования нового метода лечения рака в России

close
100%
Depositphotos

США по своей инициативе приостановили исследования нового метода лечения рака в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА Новости.

«США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — сказал он.

По словам онколога, это не оказало влияния на пациентов в целом, поскольку исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн подчеркнул, что хоть наука и медицина должны оставаться вне политики, но сотрудничество по протоколам с коллегами из США было остановлено ими.

Однако, отметил Каприн, это побудило РФ более активно работать над созданием собственных лекарств. По его словам, страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Онколог считает, что России необходимо самой создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

До этого доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров сообщил, что российские ученые из Центра им. Гамалеи разработали новое лекарство против ботулотоксина на основе антител для экстренной профилактики и лечения заболевания.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами