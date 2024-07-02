Названы группы людей, которым нужно использовать защиту от солнца

Пребывание под открытыми солнечными лучами повышает риск развития рака кожи. Чтобы снизить риски, необходимо использовать солнцезащитные средства. Особенно это необходимо людям, которые относятся к трем группам риска: имеют первый и второй фототипы кожи или уже имеют заболевание кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова.

«Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи – акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию. Также беречься нужно детям и взрослым с первым и вторым фототипами кожи – те, у кого светлые или рыжие волосы, светлая кожа и глаза», – объяснила Петрова.

По ее словам, солнцезащитные средства создают на коже слой из фильтров, которые частично отражают и частично поглощают ультрафиолетовые лучи, не позволяя им поражать поверхность тела. При выборе средства также следует учитывать уровень защиты: он обозначается аббревиатурой SPF и числами 15, 20, 30, 50.

«Рекомендуется пользоваться средствами с SPF фактором не менее 30 для города и не менее 50 для активного нахождения под солнцем, например, во время пляжного отдыха. При этом стоит понимать, что между SPF 50 и 100 разница меньше 1%: в первом случае блокируется 98% лучей, а во втором – 99%. Но это правило работает только при нанесении крема в должном количестве», – рассказала врач СберЗдоровья.

Согласно стандартным рекомендациям, выработанным на основании исследований, нужно наносить 2 мг солнцезащитного средства на 1 кв см кожи. По словам врача, можно рассчитать нужный объем крема по правилу «двух пальцев»: выдавить две полоски средства на указательный и средний пальцы от основания до кончика, затем распределить это количество по лицу, ушам и шее.

«Солнцезащитный крем наносится поверх остального ухода и перед нанесением макияжа. При этом наносить его нужно не позже, чем за 15 минут до выхода на улицу. Кроме того, очень важно обновлять санскрин в течение дня: каждые 1,5-2 часа или сразу после купания. Противопоказаний к применению санскринов, кроме индивидуальных аллергических реакций, нет», – рассказала врач Петрова.

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