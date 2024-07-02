Летучие мыши могут мыслить подобно людям, выяснили ученые

Израильские ученые из Тель-Авивского университета обнаружили у летучих мышей способность к сложным видам мышления, которые раньше считались присущими только человеку. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда сосредоточилась на изучении египетских летучих собак, или нильских крыланов — вида рукокрылых из семейства крыланов, распространенного на севере Африки, Аравийском полуострове и в Средиземноморье.

Исследователи предположили, что нильские крыланы должны запоминать расположение множества фруктовых деревьев, чтобы возвращаться к ним за пищей в подходящее время. Для этого животным требуется эпизодическая память и способность к планированию — продвинутые когнитивные функции, характерные для людей.

Чтобы проверить эту гипотезу, к каждой летучей мыши прикрепили компактный GPS-трекер с высоким разрешением. Это позволило документировать маршруты полета и посещаемые деревья в течение многих месяцев.

Наблюдения показали, что после одного дня в колонии летучие собаки возвращались к деревьям, которые они посетили предыдущей ночью. Но когда прошла целая неделя, старые особи, основываясь на прошлом опыте, избегали деревьев, которые перестали давать плоды в этот промежуток времени.

«Другими словами, они могли оценить, сколько времени прошло с момента их последнего посещения каждого дерева, и знали, какие деревья плодоносили в течение короткого времени и больше не заслуживали посещения. Молодые неопытные летучие мыши не могли этого сделать, что указывает на то, что это приобретенный навык, которому нужно учиться», — отметили исследователи.

Данные свидетельствуют о том, что нильские крыланы планируют свои маршруты еще до того, как покидают колонию, и точно знают, куда они летят и какую пищу ищут.

Ученые отметили, что почти все когнитивные функции, которые считались исключительными свойствами человека, встречаются у животных в том или ином виде.

Ранее исследователи нашли у мышей способности к стратегическому мышлению.