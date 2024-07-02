Ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы

Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований и Университета штата Флорида обнаружили новый климатический фактор, способный ослабить формирование мощных ураганов в Атлантическом океане. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Advances in Modeling Earth Systems (JAMES).

Рождение ураганов и других тропических циклонов, известное как циклогенез, представляет собой сложный процесс, в котором одновременно происходят мелкомасштабные погодные явления и крупномасштабные атмосферные явления. Эта сложность затрудняет изучение и моделирование образования тропических циклонов.

Большинство климатических моделей дают лишь зернистую картину того, что происходит с локальной погодой, что затрудняет изучение роли отдельных ингредиентов, таких как влажность, которые смешиваются вместе, создавая циклогенез.

Команда провела цифровое моделирование атлантических бурь и обнаружила, что повышение влажности воздуха порождает более слабые и медленные атмосферные волны, которые служат «семенами» штормов в Атлантическом океане.

Добавление влаги смещает расположение грозовых туч внутри атмосферного фронта, затрудняя рост волны. Повышенная влажность также тормозит движение воздушной массы, что ослабляет формирование зародыша урагана к тому времени, когда тот достигает вод восточной Атлантики.

Условия, приводящие к образованию тропических циклонов, сложны, но исследователи надеются, что эти новые методы моделирования приведут к лучшим прогнозам.

Ранее специалисты предупредили о риске зарождения сильнейших ураганов в Атлантике в 2024 году.