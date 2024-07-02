Ученые нашли старейший культурный ритуал человечества, дошедший до наших дней

Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила свидетельства, предположительно, самого старого ритуала человечества, который дошел до нашего времени. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда изучила пещеры на юго-востоке Австралии, которые использовались коренным австралийским народом гунаи-курнаи для магических обрядов под названием «мулла-муллунг».

Как показали изыскания, эти ритуалы начались в конце последнего ледникового периода более 10 тыс. лет назад и сохранились в виде культурной традиции.

Согласно отчетам этнографов, в ходе обряда шаман с помощью колдовства «очищал» различные предметы в пламени специального очага.

В ходе новых раскопок археологи нашли и описали два миниатюрных кострища в известняковых скалах, созданных 10-12 тыс. лет назад с разницей в 1 тыс. лет.

По словам исследователей, эти объекты совпадают с очагами, которые сегодня используют потомки народа гунаи-курнаи для тех же целей. Ученые отметили, что аборигены устно передавали знания о традиции в практически неизменной форме на протяжении примерно 500 поколений.

Ранее ученые нашли в Мексике место жертвоприношения детей жрецами цивилизации Майя.